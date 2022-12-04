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30 минут назад

Немцы поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России

Майк Габриелян

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Немцы поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Читатели раскритиковали власти Германии, поставив Париж в пример. По их мнению, «Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики», а глава МИД Германии Бербок «преследует интересы Госдепа».

«Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой», - отметил один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что Макрон находится на верном пути, его заявление дарит Европе надежду на мир.

«Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!» — написал он.

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Читатели также отметили, что гарантии безопасности для РФ были необходимы еще в прошлом году. Если бы заявление Макрона прозвучало в 2021-м, «тогда бы не было конфликта на Украине».

«Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — заключили комментаторы Die Welt.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе должна будет включать гарантии для России.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,Госдеп США,
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