Немцы поддержали инициативу Макрона о гарантиях безопасности для России

Читатели немецкой газеты Die Welt поддержали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели раскритиковали власти Германии, поставив Париж в пример. По их мнению, «Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики», а глава МИД Германии Бербок «преследует интересы Госдепа».

«Франция до сих пор сохраняет некоторую независимость от США, прагматично преследует свои интересы и обладает дипломатической культурой», - отметил один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что Макрон находится на верном пути, его заявление дарит Европе надежду на мир.

«Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!» — написал он.

Читатели также отметили, что гарантии безопасности для РФ были необходимы еще в прошлом году. Если бы заявление Макрона прозвучало в 2021-м, «тогда бы не было конфликта на Украине».

«Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — заключили комментаторы Die Welt.