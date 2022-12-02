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1 час назад

В США посмеялись над «силовым приемом» Байдена против Макрона

Мария Иванова

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс высмеял затянувшееся рукопожатие президента США Джо Байдена с главой Франции Эммануэлем Макроном. Запись эфира опубликована на YouTube.

Макрон приехал в США с официальным визитом. В соцсетях и СМИ обратили внимание, что Байден пожимал руку французского президента во время приветственной церемонии в Белом доме в течение 42 секунд, не отпуская ее.

Долгое рукопожатие случилось после того, как Байден произнес короткую речь, в которой заявил о важности союза между США и Францией.

Байден взял Макрона за руку, они обнялись и поговорили, пока транслировался французский перевод заключительной части речи президента США.

Байден и Макрон опубликовали совместное заявление

Пока президенты стояли на трибуне, смеясь и хлопая друг друга по рукам, Макрон несколько раз пытался разорвать рукопожатие, но Байден крепко держал его.

В какой-то момент президент США повернулся лицом к толпе и застыл на месте с улыбкой на лице.

«Пока Джо не слишком удавалось произвести впечатление на французского лидера, а это ему необходимо. <…> А сегодня рано утром Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Не мог отпустить. Макрон не знал, что делать», - так прокомментировал это Уоттерс.

Он предположил, что это был «ирландский силовой прием» или «поцелуй смерти».

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