Обозреватель Оливия Мюррей в своей статье для American Thinker заявила, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о введении системы шефства для восстановления страны означает «продажу Украины с молотка».

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Мюррей вспомнила сентябрьские новости о встрече Зеленского с руководителем компании BlackRock Лоуренсом Финком. По словам Мюррей, эта организация вытесняет американцев с рынка жилой недвижимости на рынок съемных квартир. В ходе встречи Зеленского проконсультировали по созданию «фонда реконструкции» украинской экономики, в который могли бы вкладываться как государственные, так и частные инвесторы.

Кроме того, Мюррей вспомнила и о представленной Зеленским «программе шефства». Согласно ей, разные страны и предприятия смогут финансировать развитие отдельных населённых пунктов, предприятий и отраслей экономики Украины.

«Получается, что Зеленский, руководствуясь "бесплатной" рекомендацией Финка, создает "патронажную" систему, которая позволит продавать с аукциона украинские территории тем, кто заплатит самую высокую цену», – сказала она

По мнению Мюррей, полученные через такую систему шефства инвестиции будут попросту разворованы.

«По всей видимости, Зеленский сделан из того же теста, что и худшие предатели в американской истории», – сделала вывод обозреватель.