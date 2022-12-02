Зеленский запретил связанные с Россией религиозные организации

На Украине утверждена мера об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы имеют связь с РФ. Инициатива принадлежит Совету национальной безопасности и обороны страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

Решение введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года», - отмечается в указе.

Вместе с тем в стране пока не опубликовали санкционный список, однако уже сейчас известно о том, что законопроект о невозможности деятельности в стране таких религиозных организаций будет вынесен на рассмотрение Верховной рады в двухмесячный срок.

Служба безопасности, полиция и другие правоохранительные органы должны работать над выявлением и противодействием «подрывной деятельности», якобы ведущейся спецслужбами РФ в религиозной среде на Украине.