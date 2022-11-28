В Киеве нашли необычный способ решить энергетическую проблему

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил партнеров предоставить армии страны ракеты дальностью 800 и более километров. Соответствующий призыв он опубликовал у себя в Twitter-аккаунте.
Данилов заявил, что ракеты дальностью 800 и более километров станут «лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы» на Украине, поскольку позволят «существенно сэкономить на генераторах».
Ранее сообщалось, что в Киев прибыли главы МИД из ряда стран Европы, в том числе Норвегии, Исландии, Швеции и Латвии. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль, министры иностранных дел во время встречи обсуждали «оружие, финансы и санкции» против России.