В Киеве нашли необычный способ решить энергетическую проблему

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил партнеров предоставить армии страны ракеты дальностью 800 и более километров. Соответствующий призыв он опубликовал у себя в Twitter-аккаунте.

Данилов заявил, что ракеты дальностью 800 и более километров станут «лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы» на Украине, поскольку позволят «существенно сэкономить на генераторах».