В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
17 минут назад

В Киеве призвали предоставить ВСУ ракеты дальностью свыше 800 км

Елена Прошина

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил партнеров предоставить армии страны ракеты дальностью 800 и более километров. Соответствующий призыв он опубликовал у себя в Twitter-аккаунте.

В Киеве нашли необычный способ решить энергетическую проблему
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Данилов заявил, что ракеты дальностью 800 и более километров станут «лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы» на Украине, поскольку позволят «существенно сэкономить на генераторах».

Ранее сообщалось, что в Киев прибыли главы МИД из ряда стран Европы, в том числе Норвегии, Исландии, Швеции и Латвии. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль, министры иностранных дел во время встречи обсуждали «оружие, финансы и санкции» против России.

В мире,Денис Шмыгаль,Алексей Данилов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители