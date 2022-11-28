Шмыгаль раскрыл подробности визита в Киев глав МИД 7 стран Европы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что главы министерств иностранных дел ряда европейских стран прибыли на Украину. Об этом сообщает РБК.
«В Украину прибыли сегодня министры иностранных дел семи стран: Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора», – сообщил Шмыгаль.
Он уточнил, что главы МИД обсуждали отключение российских банков от SWIFT, а также запрет на въезд россиян в страны Евросоюза.
Кроме того, Шмыгаль отдельно поблагодарил министров за оказанную поддержку с поставками Украине энергетического оборудования.
Ранее Глава государственной энергетической компании Украины ЭКУ Виталий Бутенко заявил, что Украина запустила тестовый импорт электроэнергии из Европы.