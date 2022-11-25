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50 минут назад

Патруль обнаружил у «Северных потоков» стол

Елена Прошина

Страны Евросоюза усилили патрулирование трубопроводов, которые пролегают у их границ и реагируют на любые подозрительные вещи. Так, на днях одно из судов обнаружило недалеко от линии ржавый стол. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Патруль обнаружил у «Северных потоков» стол
Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охранаKustbevakningen Шведская береговая охрана

В издании отметили, что недавно итальянский минный тральщик ITS Numana, проплывая над одним из трубопроводов, среагировал на неизвестный металлический предмет вблизи его линии. Им оказался ржавый стол.

В WSJ обратили внимание, что ранее ВМС Италии не относились так серьезно к осмотру подводных трубопроводов. Предполагается, что пересмотреть свое отношение к данному аспекту их заставили диверсии на линиях газопроводов «Северный поток».

Die Welt: суда у «Северных потоков» перед диверсией могли заниматься разведкой

В газете уверены, что с этого самого момента защита трубопроводов, энергосистем и газовых терминалов, которые обеспечивают свет в Европе и отопление домов, стала главным приоритетом нацбезопасности на всем континенте, несмотря на то, что их протяженность достигает нескольких миль.

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