Патруль обнаружил у «Северных потоков» стол

Страны Евросоюза усилили патрулирование трубопроводов, которые пролегают у их границ и реагируют на любые подозрительные вещи. Так, на днях одно из судов обнаружило недалеко от линии ржавый стол. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охрана Kustbevakningen Шведская береговая охрана

В издании отметили, что недавно итальянский минный тральщик ITS Numana, проплывая над одним из трубопроводов, среагировал на неизвестный металлический предмет вблизи его линии. Им оказался ржавый стол.

В WSJ обратили внимание, что ранее ВМС Италии не относились так серьезно к осмотру подводных трубопроводов. Предполагается, что пересмотреть свое отношение к данному аспекту их заставили диверсии на линиях газопроводов «Северный поток».