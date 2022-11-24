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1 час назад

Кличко призвал киевлян временно покинуть столицу

Илья Родин

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, имеющих возможность переехать в пригород, временно покинуть столицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные издания.

Кличко призвал киевлян временно покинуть столицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кличко пояснил, что киевлянам, у которых «есть дом в пригороде Киева или есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение», следует на некоторое время уехать из города.

Мэр отметил, что пока нет необходимости в полной эвакуации населения. Вместе с тем, он допустил временное переселение в пригород «определенных категорий людей».

В настоящее время электроснабжение отключено у 70% жилого фонда Киева. Кроме того, идет восстановление теплоснабжения, сообщают РИА «Новости».

В мире,Виталий Кличко,
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