Кличко призвал киевлян временно покинуть столицу

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, имеющих возможность переехать в пригород, временно покинуть столицу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные издания.

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Кличко пояснил, что киевлянам, у которых «есть дом в пригороде Киева или есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение», следует на некоторое время уехать из города.

Мэр отметил, что пока нет необходимости в полной эвакуации населения. Вместе с тем, он допустил временное переселение в пригород «определенных категорий людей».