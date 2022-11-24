Группа с флагом Украины напала на русскоговорящую пару в Берлине

Группа из пяти злоумышленников напала на двух жителей Берлина из-за того, что один из них произнес несколько слов на русском языке. Об этом сообщает газета Junge Welt.

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Уточняется, что у нападавших был с собой украинский флаг. Конфликт произошёл около одного из ресторанов района Фридрихсхайн в Берлине. При этом никаких политических заявлений пара не делала.

Местная полиция пока что не дала комментарий о произошедшем. Также остаётся неизвестным, является ли нападение единичным случаем. Однако источник добавляет, что нападения на русскоязычных жителей района происходили уже несколько раз за последние несколько недель.