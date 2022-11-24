В Германии возникла чрезвычайная ситуация из-за беженцев

«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — приводит слова Гентгес газета Die Welt.