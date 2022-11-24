Депутаты Великобритании раскритиковали Макрона

Британские депутаты подвергли резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за его план заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает Daily Express.

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Макрон решил воспользоваться правом вето при назначении либо кандидата от Великобритании или Турции на пост генсека НАТО. Это решение крайне не понравилось депутатам британского парламента.

«Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен», – высказался о ситуации депутат от Консервативной партии Великобритании Эндрю Бриджен.

Он также добавил, что Уоллес идеально подошёл бы на роль генсека НАТО и его уход из правительства станет потерей.

Эту позицию разделил и зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс. Он напомнил, что Британия является вторым по величине вкладчиком в НАТО, а также самой большой военной силой во всей Европе.

«Я думаю, эта роль отлично подойдет ему (Бену Уоллесу), если это то, что он хочет», – добавил Джонс.