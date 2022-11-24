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11 минут назад

Депутаты Великобритании раскритиковали Макрона

Елена Прошина

Британские депутаты подвергли резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за его план заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает Daily Express.

Депутаты Великобритании раскритиковали Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макрон решил воспользоваться правом вето при назначении либо кандидата от Великобритании или Турции на пост генсека НАТО. Это решение крайне не понравилось депутатам британского парламента.

«Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен», – высказался о ситуации депутат от Консервативной партии Великобритании Эндрю Бриджен.

Он также добавил, что Уоллес идеально подошёл бы на роль генсека НАТО и его уход из правительства станет потерей.

Эту позицию разделил и зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс. Он напомнил, что Британия является вторым по величине вкладчиком в НАТО, а также самой большой военной силой во всей Европе.

«Я думаю, эта роль отлично подойдет ему (Бену Уоллесу), если это то, что он хочет», – добавил Джонс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Макроном, вопреки словам последнего, пока нет в планах.

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