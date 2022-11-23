Песков ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока нет согласованных дат телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он добавил, что конкретные предложения об их организации также отсутствуют. Об этом пишут РИА «Новости».
Отмечается, что Макрон анонсировал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Запорожской АЭС.
«Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров с президентом Франции», - подчеркнул Песков.
Он уточнил, что от французской стороны не поступало по рабочим каналам конкретных предложений на этот счет.