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1 час назад

«Энергоатом» рассказал о ситуации с украинскими АЭС

Елена Прошина

В украинском «Энергоатоме» рассказали о ситуации на трех отключенных украинских АЭС. По словам ведомства, показатели на них остаются в норме, а радиационный фон не изменился. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Энергоатом» рассказал о ситуации с украинскими АЭС
Фото: CC BY 3.0CC BY 3.0

«Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме», – говорится в сообщении компании.

«Энергоатом» также подтвердил срабатывание защиты на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. В результате этого все энергоблоки на станциях были автоматически отключены. В данный момент все три АЭС продолжают работу без выработки электроэнергии.

В сообщении также уточняется, что показатели на всех станциях остаются в пределах нормы.

«Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме», – сказано в обращении «Энергоатома».

Ранее стало известно, что на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков.

В мире,Росэнергоатом,
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