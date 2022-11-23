Энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены

В Николаевской области остановили энергоблоки на Южно-Украинской АЭС, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишут РИА «Новости».
«Южно-Украинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков», - сообщил Гончаренко.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, нет данных о причинах остановки.
Напомним, что Южно-Украинская АЭС является частью Южноукраинского энергетического комплекса. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступила информация о взрывах в Киеве, Одессе и других городах.