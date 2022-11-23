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9 часов назад

СМИ: энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены

Илья Родин

В Николаевской области остановили энергоблоки на Южно-Украинской АЭС, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишут РИА «Новости».

Энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Южно-Украинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков», - сообщил Гончаренко.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, нет данных о причинах остановки.

Напомним, что Южно-Украинская АЭС является частью Южноукраинского энергетического комплекса. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Поступила информация о взрывах в Киеве, Одессе и других городах.

В мире,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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