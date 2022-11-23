Энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены

В Николаевской области остановили энергоблоки на Южно-Украинской АЭС, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишут РИА «Новости».

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«Южно-Украинская АЭС - аварийная остановка энергоблоков», - сообщил Гончаренко.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Кроме того, нет данных о причинах остановки.