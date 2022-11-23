Во Франции призвали признать Крым российским

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой», – заявил Лелуш.

Он также отметил, что присоединение Украины к Евросоюзу сделает страну полноправным членом коллективного Запада, а не «мостиком между двумя берегами». Поэтому у Европы возникнут обязательства перед Киевом, в том числе гарантии безопасности. Политик предупреждает, что такая ситуация не устроит Москву. Лелуш предупреждает, что тогда Украина может стать буферной страной, в которой будет происходить борьба внешних сил.