В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
8 часов назад

Во Франции призвали признать Крым российским

Елена Прошина

Бывший депутат парламента Франции Пьер Лелуш заявил, что общественности необходимо признать Крым российским. Об этом он сообщил в интервью Le Figaro.

Во Франции призвали признать Крым российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно оставить Крым, потому что русские его никогда не отдадут. Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой», – заявил Лелуш.

Он также отметил, что присоединение Украины к Евросоюзу сделает страну полноправным членом коллективного Запада, а не «мостиком между двумя берегами». Поэтому у Европы возникнут обязательства перед Киевом, в том числе гарантии безопасности. Политик предупреждает, что такая ситуация не устроит Москву. Лелуш предупреждает, что тогда Украина может стать буферной страной, в которой будет происходить борьба внешних сил.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о поиске путей решения украинского конфликта.

В мире,Себастьян Лекорню,Пьер Лелуш,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители