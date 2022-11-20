Во Франции рассказали о путях решения украинского конфликта

«Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения», — заявил политик, добавив, что президент Франции ЭммаЭммануэль Макрон «часами дискутировал» со всеми сторонами конфликта, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки для переговоров для нее приемлемы.