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4 часа назад

Во Франции рассказали о поиске путей решения украинского конфликта

Lenta.ru

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche рассказал, что Париж вместе с партнерами изучают возможные варианты политического решения украинского конфликта.

Во Франции рассказали о путях решения украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вопрос журналистов газеты о том, как он относится к заявлениям Вашингтона о невозможности Киева добиться возвращения ряда территорий военным путем, глава оборонного ведомства подчеркнул, что страна с партнерами обдумывает все возможные политические выходы из данной ситуации.

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«Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения», — заявил политик, добавив, что президент Франции ЭммаЭммануэль Макрон «часами дискутировал» со всеми сторонами конфликта, однако только Украине предстоит решить, какие условия и сроки для переговоров для нее приемлемы.

Также в интервью изданию Лекорню рассказал, что получает вопросы от сомневающихся граждан по поводу разумности поставок оружия Украине. По его словам, тема военной помощи Киеву является центральной.

В мире,Политика,СВО,Эммануэль Макрон,
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