В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
4 часа назад

252 человека погибло. Последствия разрушительного землетрясения в Индонезии

Газета.Ru

В результате землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява погибло 252 человека, сообщило правительство округа Чианджур. 31 человек числится пропавшим без вести, ранено – 377.

1/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/19 Разрушенное здание в результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 21 ноября 2022 года
Фото: Rangga Firmansyah/AP
3/19 Мужчина собирает вещи из поврежденного дома в результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Rangga Firmansyah/AP
4/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Tatan Syuflana/AP
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/19 Мужчина с ребенком на фоне разрушенных домов в Чианджуре, Инднезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Tatan Syuflana/AP
6/19 Спасатели выносят тела из-под завалов после землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters
7/19 Пострадавшие в результате землетрясения люди возле госпиталя в Чианджуре, 21 ноября 2022 года
Фото: Kholid/AP
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/Reuters
9/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Tatan Syuflana/AP
10/19 Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, пострадавшего в результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Rangga Firmansyah/AP
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/Reuters
12/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Yulius Satria Wijaya/Reuters
13/19 Люди, пострадавшие в результате землетрясения, в местном госпитале в Чианджуре, Индонезия, 21 ноября 2022 года
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/19 Разрушенная школа в результате землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 21 ноября 2022 года
Фото: Reuters
15/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Tatan Syuflana/AP
16/19 Разрушенная детская площадка после землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/19 Поврежденный автомобиль из-за схода оползня после землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Raisan Al Farisi/Reuters
18/19 Последствия землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Tatan Syuflana/AP
19/19 Вид с воздуха на разрушенные дома после землетрясения в Чианджуре, Индонезия, 22 ноября 2022 года
Фото: Antara Foto/Raisan Al Faris/Reuters

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур. Масштабные разрушения связаны с небольшой глубиной залегания эпицентра. Также толчки вызвали оползень, который накрыл, по меньшей мере, одну деревню.

Из зоны стихийного бедствия эвакуировно почти 14 тыс. человек. В провинцию направили 400 морских пехотинцев для помощи с эвакуацией и поиском жертв.

В мире,Фото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители