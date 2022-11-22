В результате землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява погибло 252 человека, сообщило правительство округа Чианджур. 31 человек числится пропавшим без вести, ранено – 377.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур. Масштабные разрушения связаны с небольшой глубиной залегания эпицентра. Также толчки вызвали оползень, который накрыл, по меньшей мере, одну деревню.