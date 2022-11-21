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50 минут назад

Названа традиция, от которой откажется Карл III в это Рождество

Елена Прошина

Королевская семья Великобритании отметит первое Рождество без Елизаветы II в своей резиденции в Сандрингеме менее формально, чем обычно. Об этом в интервью OK! сообщила эксперт по делам королевской семьи и корреспондент BBC Дженни Бонд.

Названа традиция, от которой откажется Карл III в это Рождество
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Их семейное Рождество будет наполнено ностальгией и в меру — печалью. Там будет пустое место, где сидела королева. Я полагаю, что Карл не будет на нем сидеть», — сказала Бонд.

Также, по ее словам, Карл III может отказаться от традиции произносить рождественскую речь. Данный аспект был важной частью их семьи при жизни Елизаветы II, когда все ее члены собирались перед телевизором, чтобы послушать ее выступление. При этом корреспондент BBC допустила, что Карл III все же решится на речь, но «вряд ли сделает это вживую, как его мать до этого».

«Я уверена, что он запишет ее за несколько дней до Рождества. Я подозреваю, что все будет менее формально. Менее застегнутым на все пуговицы», — отметила Бонд.

Ранее сообщалось, что большинство членов королевской семьи не поздравили Карла III публично с днем рождения. Единственными, кто разместил у себя в социальных сетях поздравительный пост стали принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

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