Названа традиция, от которой откажется Карл III в это Рождество

Королевская семья Великобритании отметит первое Рождество без Елизаветы II в своей резиденции в Сандрингеме менее формально, чем обычно. Об этом в интервью OK! сообщила эксперт по делам королевской семьи и корреспондент BBC Дженни Бонд.

«Их семейное Рождество будет наполнено ностальгией и в меру — печалью. Там будет пустое место, где сидела королева. Я полагаю, что Карл не будет на нем сидеть», — сказала Бонд.

Также, по ее словам, Карл III может отказаться от традиции произносить рождественскую речь. Данный аспект был важной частью их семьи при жизни Елизаветы II, когда все ее члены собирались перед телевизором, чтобы послушать ее выступление. При этом корреспондент BBC допустила, что Карл III все же решится на речь, но «вряд ли сделает это вживую, как его мать до этого».