Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения

Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили нового короля Великобритании Карла III публично с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.
Издание напомнило, что 14 ноября старшему сыну покойной королевы Великобритании Елизаветы II Карлу III исполнилось 74 года. Он впервые отпраздновал свое день рождение на троне.
По случаю праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях появился новый портрет Карла III. На снимке король Великобритании предстал в твидовом блейзере, галстуке и вельветовых брюках. На фотографии он стоит, прислонившись к дубу в парке. Также в честь дня рождения Карла III объявили о его назначении рейнджером Большого Виндзорского парка.
Единственными членами королевской семьи, которые публично поздравили короля Великобритании с праздником стали принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они опубликовали в своем Twitter-аккаунте его фотографию, подписав ее: «С днем рождения Его Величество Короля».
Принц Гарри и Меган Маркл не посвятили ни одного поста Карлу III ни на сайте организации Archewell, ни в своих соцсетях. В последнем случае в Mirror отметили, что герцог и герцогиня Сассекские перестали вести социальные сети еще в январе 2020 года из-за «обрушившейся на них там ненависти». Сайт Archewell же обновлялся последний раз 13 ноября.
Также ни одного поста Карлу III не посвятили принцесса Анна, принц Эдуард, граф Уэссекский и его супруга Софи, герцогиня Йорская Сара Фергюсон, принцессы Евгения и Беатрис. Первые четыре физически не могли этого сделать, поскольку не имеют страниц в соцсетях. О причинах других неизвестно.