Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения

Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили нового короля Великобритании Карла III публично с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Twitter Twitter

Издание напомнило, что 14 ноября старшему сыну покойной королевы Великобритании Елизаветы II Карлу III исполнилось 74 года. Он впервые отпраздновал свое день рождение на троне.

По случаю праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях появился новый портрет Карла III. На снимке король Великобритании предстал в твидовом блейзере, галстуке и вельветовых брюках. На фотографии он стоит, прислонившись к дубу в парке. Также в честь дня рождения Карла III объявили о его назначении рейнджером Большого Виндзорского парка.

Единственными членами королевской семьи, которые публично поздравили короля Великобритании с праздником стали принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они опубликовали в своем Twitter-аккаунте его фотографию, подписав ее: «С днем рождения Его Величество Короля».

Принц Гарри и Меган Маркл не посвятили ни одного поста Карлу III ни на сайте организации Archewell, ни в своих соцсетях. В последнем случае в Mirror отметили, что герцог и герцогиня Сассекские перестали вести социальные сети еще в январе 2020 года из-за «обрушившейся на них там ненависти». Сайт Archewell же обновлялся последний раз 13 ноября.