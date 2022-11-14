"Возможен и такой вариант, о котором турецкое правительство не говорит, но который, на мой взгляд, совершенно реален. Американцы, которые сейчас во многом контролируют Рабочую партию Курдистана, могли использовать курдов как инструмент давления на [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и активизировать их деятельность на территории самой Турции. Исхожу из накопленного опыта и информации по поводу использования американцами радикальных группировок в своих целях. То есть здесь может быть совпадение интересов курдов и американцев. Но кто-то должен был дать толчок. И я полагаю, что такой толчок дали американцы.



Сигнал курдов всегда один и тот же: они хотят, чтобы их интересы в конечном счете были официально признаны турецким правительством. А это то, чего категорически не хочет Эрдоган. Здесь полярные позиции, и эта полярность, по мнению американцев, может быть преодолена какими-то радикальными средствами", — сказал профессор.