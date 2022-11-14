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28 минут назад

Эксперт допустил причастность США к теракту в Стамбуле

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал версию турецких следователей, согласно которой к теракту в Стамбуле 13 ноября причастна Рабочая партия Курдистана (РПК), допустив участие США в подготовке взрыва.

Думаю, что версия о причастности Рабочей партии Курдистана к теракту оправдается. У правящих кругов Турции есть огромный опыт силового противоборства с курдской оппозицией. И курды при поддержке США по сути дела являются единственной организованной силой, способной повлиять на Турцию. Поэтому здесь придумывать нечего. Конечно, можно было бы предположить, что и внутритурецкая оппозиция сыграла в произошедшем какую-то роль, но это маловероятно, потому что радикальные меры характерны для военной организации - РПК. Возможно, власти Турции поспешили с такими заявлениями [о причастности РПК к теракту], но, как я полагаю, у них очень много опыта и информации, в том числе детальной, чтобы делать такие заявления. Наверняка даже в спешке они достаточно хорошо ориентировались в этой ситуации.

Полагаю, что нерешенная проблема Турции с курдами долгие годы так останется нерешенной. Искусственное разделение стран, которое произошло после Второй мировой войны, когда курдов фактически выкинули из международной системы, лишив их права на самоопределение, создало основу для их борьбы за свою независимость, за государственную самостоятельность. И они будут делать это все более успешно, если будут получать внешнюю помощь.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Специалист отметил, что в настоящее время соответствующую внешнюю помощь курдам предоставляют Соединенные Штаты.

"Возможен и такой вариант, о котором турецкое правительство не говорит, но который, на мой взгляд, совершенно реален. Американцы, которые сейчас во многом контролируют Рабочую партию Курдистана, могли использовать курдов как инструмент давления на [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и активизировать их деятельность на территории самой Турции. Исхожу из накопленного опыта и информации по поводу использования американцами радикальных группировок в своих целях. То есть здесь может быть совпадение интересов курдов и американцев. Но кто-то должен был дать толчок. И я полагаю, что такой толчок дали американцы.

Сигнал курдов всегда один и тот же: они хотят, чтобы их интересы в конечном счете были официально признаны турецким правительством. А это то, чего категорически не хочет Эрдоган. Здесь полярные позиции, и эта полярность, по мнению американцев, может быть преодолена какими-то радикальными средствами", — сказал профессор.

Он подчеркнул, что Эрдоган "выходит из-под контроля" США, а Евросоюз и НАТО перестали быть инструментом давления Вашингтона на турецкого лидера.

"Сейчас единственный инструмент реального силового давления на Эрдогана - это курды. Тем более они создали боеспособную и эффективную организацию, которая доказала свою способность существовать даже при минимальной внешней поддержке. Поэтому, полагаю, теракт был совершен курдами или террористическими организациями под флагом курдов, которые контролируются и обеспечиваются Соединенными Штатами. Их почерк откровенно просматривается", — заключил собеседник "Рамблера".

Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к преступлению причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление ("Силы народной самообороны"). Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее заявил, что властям страны известно, откуда координировали теракт, потому не принимает соболезнований посольства США.

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