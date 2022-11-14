Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал версию турецких следователей, согласно которой к теракту в Стамбуле 13 ноября причастна Рабочая партия Курдистана (РПК), допустив участие США в подготовке взрыва.
Специалист отметил, что в настоящее время соответствующую внешнюю помощь курдам предоставляют Соединенные Штаты.
"Возможен и такой вариант, о котором турецкое правительство не говорит, но который, на мой взгляд, совершенно реален. Американцы, которые сейчас во многом контролируют Рабочую партию Курдистана, могли использовать курдов как инструмент давления на [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и активизировать их деятельность на территории самой Турции. Исхожу из накопленного опыта и информации по поводу использования американцами радикальных группировок в своих целях. То есть здесь может быть совпадение интересов курдов и американцев. Но кто-то должен был дать толчок. И я полагаю, что такой толчок дали американцы.
Сигнал курдов всегда один и тот же: они хотят, чтобы их интересы в конечном счете были официально признаны турецким правительством. А это то, чего категорически не хочет Эрдоган. Здесь полярные позиции, и эта полярность, по мнению американцев, может быть преодолена какими-то радикальными средствами", — сказал профессор.
Он подчеркнул, что Эрдоган "выходит из-под контроля" США, а Евросоюз и НАТО перестали быть инструментом давления Вашингтона на турецкого лидера.
"Сейчас единственный инструмент реального силового давления на Эрдогана - это курды. Тем более они создали боеспособную и эффективную организацию, которая доказала свою способность существовать даже при минимальной внешней поддержке. Поэтому, полагаю, теракт был совершен курдами или террористическими организациями под флагом курдов, которые контролируются и обеспечиваются Соединенными Штатами. Их почерк откровенно просматривается", — заключил собеседник "Рамблера".
Теракт на улице Истикляль в Стамбуле произошел 13 ноября. По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к преступлению причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление ("Силы народной самообороны"). Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее заявил, что властям страны известно, откуда координировали теракт, потому не принимает соболезнований посольства США.