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1 час назад

Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Lenta.ruиещё 7

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле 13 ноября, потому не принимает соболезнований посольства США. Цитату приводит РБК.

Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — подчеркнул он. Хотя Сойлу намекнул на причастность США к атаке, он не уточнил, какими доказательствами обладают турецкие власти.

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагают, что они причастны к организации теракта. Главы МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

В мире,Сулейман Сойлу,Рабочая партия Курдистана,
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