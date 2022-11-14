Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

«Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — подчеркнул он. Хотя Сойлу намекнул на причастность США к атаке, он не уточнил, какими доказательствами обладают турецкие власти.