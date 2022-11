«Все как раз наоборот»: Трамп отреагировал на сообщение CNN

Республиканцы показали умеренные результаты на промежуточных выборах в Конгресс, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали им убедительную победу. На этом фоне ряд СМИ, в том числе газеты The New York Times и New York Post, выступили с материалами, предполагающими, что губернатор Флориды Рон Десантис мог бы быть более подходящим кандидатом на пост президента в 2024 году от республиканцев, чем Трамп.