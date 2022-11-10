«Все как раз наоборот»: Трамп отреагировал на сообщение CNN

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он разозлился из-за результатов Республиканской партии на проходивших во вторник промежуточных выборах в Конгресс Соединенных Штатов.

"Есть этот лживый нарратив о том, что я был в ярости - все как раз наоборот. Люди, которых я поддержал, показали очень хорошие результаты. Я набрал 98,6% голосов на праймериз, 216 побед и 19 поражений в общем (количество кандидатов, поддержанных Трампом в ходе кампании - прим. ТАСС) - это великолепно", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News в среду.

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Экс-президент США Дональд Трамп пока не планирует переносить объявление о выдвижении на пост главы государства в 2024 году, однако, по словам источников в его окружении, "пока слишком много непонятного". Об этом сообщил в среду корреспондент телеканала CNN Джим Акоста в Twitter со ссылкой на советников Трампа.

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"Трамп очень зол и кричит на всех после разочаровывающих результатов республиканцев на промежуточных выборах. На данный момент Трамп вряд ли отложит запланированное объявление о выдвижении на пост президента, потому что это, по словам советника, было бы слишком унизительно. Но в данный момент слишком много неизвестного", - указал Акоста.

Республиканцы показали умеренные результаты на промежуточных выборах в Конгресс, хотя большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали им убедительную победу. На этом фоне ряд СМИ, в том числе газеты The New York Times и New York Post, выступили с материалами, предполагающими, что губернатор Флориды Рон Десантис мог бы быть более подходящим кандидатом на пост президента в 2024 году от республиканцев, чем Трамп.

Бывший американский глава Дональд Трамп считает, что результаты промежуточных выборов, которые были озвучены, стали большой победой, и победой именно для Трампа. Такое мнение он высказал в собственной соцсети Truth Social.

В тоже время он подчеркнул, что выборы в определенном ракурсе стали “несколько разочаровывающими”, однако с его точки зрения “это была очень большая победа”, цитирует его Reuters.

Штат Огайо отдал свои голоса Джей Ди Вэнсу, которого поддержал Трамп. Писатель, aвтор Hillbilly Elegy и теперь политик, сможет занять место в сенате. Однако самое главное, он сумел сохранить данное место за Республиканской партией. В тоже время два кандидата-республиканца не смогли одержать победу. Им не удалось добыть необходимое количество голосов.

Выборы в конгресс состоялись восьмого ноября. NBC спрогнозировало, что республиканцы становятся обладателями 219 мест в палате, а демократам остается 216 мест.

Соратники бывшего президента США Дональда Трампа стремятся убедить его отложить объявление об участии в президентских выборах 2024 года на фоне разочаровывающих для Республиканской партии результатов голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания в окружении политика, Трамп в настоящее время консультируется со своими советниками по вопросу объявления о выдвижении, но решение пока не принял.

В то же время телеканалу Fox News экс-президент сказал, что республиканцы выступили "невероятно успешно".

"Почему что-либо должно измениться (относительно объявления о выдвижении на выборах - прим. ТАСС)?" - добавил Трамп.

Американский сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Пэт Туми возложил ответственность за неудовлетворительный результат на промежуточных выборах на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal.

По результатам выборов, республиканцы больше не будут представлены в Сенате от Пенсильвании, где победу одержал демократ Джон Феттерман.

«Я очень разочарован. Думаю, что огромным фактором во всем этом была катастрофическая роль Дональда Трампа во всем этом процессе», — сказал сенатор.

Туми обратил внимание, что поддерживаемый Трампом кандидат от Республиканской партии Дуг Мастриано также проиграл гонку за пост губернатора Пенсильвании, что, по его словам, привело к «падению» других кандидатов-республиканцев в штате.

«Мы наблюдаем по всей стране, что хардкорные кандидаты MAGA (движение Трампа Make America Great Again — «Газета.Ru) значительно уступают более традиционным республиканцам, так что это большая реальность, которую мы должны признать», — сказал Туми.

Республиканской партии стоит прекратить идти на поводу у бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа, считает экс-помощница политика, ведущая телешоу «The View» на ABC Алисса Фара Гриффин. В эфире телеканала она отметила, что именно он несет ответственность за провалы своей партии в рамках промежуточных выборов в конгресс.

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«Если вы хотите, чтобы Республиканская партия процветала, мы должны наконец сказать, что этот человек — неудачник, он [Трамп] проиграл в 2020 году. Он вот-вот потеряет места [в сенате или палате представителей], которые в этот раз можно было выиграть», — отметила Гриффин.

С точки зрения телеведущей, республиканцам пора перестать ориентироваться на Трампа при выборе кандидатов от партии, поскольку претенденты, поддерживаемые политиком, показали себя неважно на текущих выборах. Она также подчеркнула, что партии стоит задуматься над своим будущим, взглянув не предварительные итоги голосования.

Ранее СМИ сообщили, что Республиканская партия упустила историческую возможность в ходе промежуточных выборов из-за Трампа.

Действующий глава американского государства Джо Байден заявил, что намерен использовать все легальные средства, чтобы не позволить Дональду Трампу стать новым президентом США.

Байден обещал, что сделает для этого «все в рамках легальных средств, предусмотренных конституцией», если Трамп решит принять участие в выборах главы американского государства, передает РИА «Новости».

Байден также заявил, что сам собирается участвовать в выборах президента в 2024 году. По его мнению, «все хотят» этого. Окончательное решение Байден собирается принять в начале 2023 года. По его словам, его решение не зависит от результатов прошедших во вторник промежуточных выборов или планов Трампа, передает ТАСС.

Напомним, Трамп сказал, что сделает «важное заявление» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Он пояснил, что откладывает заявление, так как не хочет отвлекать внимание от промежуточных выборов.

Вмешательства в ход голосования на выборах в конгресс не было, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"Работники участков, голосующие, члены избиркомов сделали свою работу, исполнив свои обязанности. По всей видимости, <...> без какого-либо вмешательства вообще", – приводит его слова РИА Новости.

Американский лидер признал, что демократы потеряли несколько мест в палате представителей. Он также заявил, что результаты голосования свидетельствуют о том, что население Штатов разочаровано положением дел в стране.

Кроме того, Байден заявил, что готов работать с республиканцами вне зависимости от исхода выборов, однако выразил надежду на сохранение двухпартийного консенсуса в отношении Украины.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября. По итогам голосования будут определены 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. В настоящее время продолжается подсчет голосов.