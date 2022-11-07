Решение ЕС по Украине разочаровало Грузию

«Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. <...> Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», – сказала она.