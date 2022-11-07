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20 минут назад

Грузия разочарована присвоением статусов кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии

Елена Прошина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что власти страны разочарованы тем, что Молдавия и Украина получили статус кандидата в члены Евросоюза, пока Грузия получила только перспективу вступления. Об этом сообщает ТАСС.

Решение ЕС по Украине разочаровало Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. <...> Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», – сказала она.

Грузия является участником программы «Восточное партнерство» с 2009 года. Эта программа направлена на развитие сотрудничества Евросоюза с бывшими республиками СССР.

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В 2014 году Грузия подписала соглашение об ассоциации с альянсом, а в 2017 году граждане страны получили право совершать туристические поездки в страны Шенгенской зоны без виз. В этом году лидеры ЕС признали право Грузии вступить в альянс и высказали готовность предоставить ей статус кандидата после того, как Грузия выполнит некоторые условия.

23 июня Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС.

«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к Евросоюзу», – сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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