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9 минут назад

Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС

Елена Прошина

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к Евросоюзу», — написал Мишель.

Он отметил, что Евросовет также готов предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения властями страны ряда условий.

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Отметим, что слова Мишеля подтвердили у себя в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Люксембурга Ксавье Беттель

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