Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС

Саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов на вступление в ЕС для Украины и Молдавии. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к Евросоюзу», — написал Мишель.

Он отметил, что Евросовет также готов предоставить статус кандидата Грузии, но только после выполнения властями страны ряда условий.