В США не стали отвечать на вопрос о приглашенных на G20

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США предоставляет индонезийским властям самостоятельно объявлять, кого они позвали на саммит Группы двадцати. Об этом сообщает ТАСС.
На вопрос, хочет ли Белый дом отзыва приглашения на саммит России, Кирби ответил: «Индонезия – хозяин саммита G20. Мы предоставим им самим говорить о своих списках приглашенных и о той логике, с которой они подходят к этому списку приглашенных». При этом он также отметил, что американский президент Джо Байден «с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20».
Кирби добавил, что США и Китай прорабатывают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на полях G20. Он считает, что лидеры этих стран «по-прежнему прорабатывают модальности потенциальной встречи». «Мне нечего объявить сегодня, но все еще продолжается некоторая работа на уровне персонала, чтобы понять, можно ли это сделать», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20.