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35 минут назад

В США не стали отвечать на вопрос о приглашенных на G20

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США предоставляет индонезийским властям самостоятельно объявлять, кого они позвали на саммит Группы двадцати. Об этом сообщает ТАСС.

В США не стали отвечать на вопрос о приглашенных на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На вопрос, хочет ли Белый дом отзыва приглашения на саммит России, Кирби ответил: «Индонезия – хозяин саммита G20. Мы предоставим им самим говорить о своих списках приглашенных и о той логике, с которой они подходят к этому списку приглашенных». При этом он также отметил, что американский президент Джо Байден «с нетерпением ждет этой очень важной встречи для обсуждения широкого круга геополитических вопросов и вопросов безопасности с другими членами G20».

Кирби добавил, что США и Китай прорабатывают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина на полях G20. Он считает, что лидеры этих стран «по-прежнему прорабатывают модальности потенциальной встречи». «Мне нечего объявить сегодня, но все еще продолжается некоторая работа на уровне персонала, чтобы понять, можно ли это сделать», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20.

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