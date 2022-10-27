Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

Президент России Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии. Отвечая на соответствующий вопрос на сессии клуба «Валдай», он отметил, что думает о том, как это сделать, но РФ точно там будет, передает ТАСС.
«Может быть и я поеду, пока подумаю, как это можно сделать, но Россия совершенно точно будет там представлена на высоком уровне», — сказал Путин.
Президент России поблагодарил руководство и президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит. По словам Путина, между ним и главой республики теплые отношения.
Напомним, что саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. На съезд помимо Путина также приглашены президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.