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39 минут назад

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит G20 в Индонезии. Отвечая на соответствующий вопрос на сессии клуба «Валдай», он отметил, что думает о том, как это сделать, но РФ точно там будет, передает ТАСС.

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Может быть и я поеду, пока подумаю, как это можно сделать, но Россия совершенно точно будет там представлена на высоком уровне», — сказал Путин.

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Президент России поблагодарил руководство и президента Индонезии Джоко Видодо за приглашение на саммит. По словам Путина, между ним и главой республики теплые отношения.

Напомним, что саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. На съезд помимо Путина также приглашены президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

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