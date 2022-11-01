В ЕС согласились помочь Украине с электроэнергией

Европейский союз готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита в этой стране. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, которая во вторник прибыла в Киев с визитом.

"Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС", - приводит агентство слова еврокомиссара в своем телеграм-канале.

Так что если на Украине возникнет ее дефицит, ЕС окажет ей помощь. При этом еврокомиссар не уточнила, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Украине.

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") сообщил в четверг, что в первый раз в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября подтвердил факт прекращения экспорта электроэнергии в ЕС.

Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Неделю назад глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью германской газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.

После террористической атаки Украины на Крымский мост Путин сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.

На объектах инфраструктуры Украины экстренно отключат электричество после ударов, сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

В понедельник, 31 октября, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Местное население призывали спуститься в укрытия.

Отмечалось, что в Днепре и Павлограде были зафиксированы сильные повреждения объектов энергосистемы. В столице Украины из-за работы ПВО были повреждены здания и пострадали люди. Помимо этого, фиксировались перебои в работе мобильной связи.

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Украина может столкнуться с "зимним гуманитарным кризисом" из-за повреждения элементов национальной энергосистемы. Об этом в опубликованном во вторник комментарии британской газете The Guardian заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если у потребителей слишком долго не будет энергии, а отопительные системы останутся без энергоснабжения, это создаст большие социально-гуманитарные проблемы", - сказал он, добавив, что в настоящий момент речь идет "о выживании системы" энергоснабжения страны.

Согласно утверждениям Кудрицкого, к настоящему моменту в стране практически не осталось не атомных электростанций, которые не получили бы повреждений в результате российских ракетных ударов. По его словам, повреждены также около 30% подстанций и распределительных систем. Он подчеркнул, что в этой ситуации поставки электроэнергии из Европы не смогут полностью решить проблему обеспечения страны электричеством.

Он также обвинил Россию в попытке спровоцировать в стране кризисную ситуацию.

19 октября на Украине начались временные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале призвал жителей украинской столицы экономить электроэнергию по причине значительного дефицита в энергосистеме.

«Прошу киевлян экономить электроэнергию, особенно в пиковое утреннее и вечернее время. Это очень важно. Потому что дефицит в энергосистеме Украины – значительный», — сказано в сообщении.

Исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил в соцсетях об отсутствии на складах оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября», — написал он.

По словам Сахарука, компания смогла «приобрести» некоторое количество оборудования, но оно очень дорогое.

В данный момент, как отметил директор ДТЭК, в компании работают над способами приобретения или «получения» соответствующего оборудования.

Ранее в энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили о введении в Киевской области на неопределенный срок беспрецедентных чрезвычайных ограничений в сфере энергетики.

В компании отметили, что графики аварийных отключений, составленные ранее, уже не являются актуальными. Там подчеркнули, что в ближайшие дни будут вводиться «более жесткие и продолжительные отключения».

Ограничения электроснабжения затронули примерно 4 млн жителей Украины. Об этом в пятницу сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Zuma\TACC

"По состоянию на данный момент во многих городах и районах нашей страны используются графики стабилизационных отключений света. Примерно у 4 млн украинцев сейчас наблюдаются ограничения электроснабжения", - сказал президент в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал западных союзников страны за задержку передачи республике систем ПВО. По его словам, ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры государства якобы могут привести к ее «замораживанию».

«Нет сомнений, что мир с любопытством наблюдает за <…> «замораживанием» всей страны в прямом эфире, а затем действительно прислушивается к «переговорным предложениям» России. Отсрочка передачи систем ПВО Украине во что бы то ни стало», — написал Подоляк в Twitter.

В последнее время Киев активно требует от своих партнеров поставок ПВО на фоне проблем с энергосистемой государства. На территории страны последовательно происходят отключения электричества и водоснабжения. При этом на Западе обещают снабдить Киев соответствующими системами в ближайшее время, но не называют точных сроков.

Компания "Укрэнерго" опубликовала график веерных отключений электроэнергии на Украине во вторник.

"Веерные отключения пройдут в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" добавили, что это позволит энергетикам восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и обеспечить потребителей электроэнергией.

Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее из ряда областей стали поступать сообщения о повреждении энергетических объектов. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей стране начались экстренные отключения электричества.

Тарифы на электроэнергию для украинских граждан не будут меняться до завершения отопительного сезона. С таким заявлением выступили в Минэнерго Украины.

«Цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона», - заявили в ведомстве.

В своем сообщении Министерство энергетики Украины ссылается на соответствующее постановление украинского Кабмина.

Украина с 30 октября закупила в Словакии 300 МВт электроэнергии. Об этом сообщило во вторник украинское издание Korrespondent.net со ссылкой на данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

Как отмечает издание, 30 октября импортировалось по 25 МВт электроэнергии на протяжении семи часов (с 8:00 до 15:00). На 1 ноября подтверждена поставка по 25 МВт в течение пяти часов (с 10:00 до 15:00).

До этого на сайте ENTSO-E отображалось, что физические поставки на Украину из Словакии 29 октября были по 15 МВт·ч, 27 октября - 1 МВт·ч и 200 МВт·ч 16 октября.

"Энергетическая компания Украины" 28 октября сообщила, что Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что Украина в скором времени погрузится во тьму. Причиной этому станет следующая ударная волна со стороны Армии России.

По словам эксперта, ВКС РФ уничтожили в бывшей советской республике до 60% трансформаторов сетей 330 Кв. Тем не менее сейчас ещё действуют трансформаторы сетей 750 Кв, принимающие электричество от АЭС.