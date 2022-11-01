ЕС выразил готовность поставлять электроэнергию Украине в случае её дефицита

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Европейский союз готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита в этой стране. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, которая во вторник прибыла в Киев с визитом.

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"Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В этой системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС", - приводит агентство слова еврокомиссара в своем телеграм-канале.Так что если на Украине возникнет ее дефицит, ЕС окажет ей помощь. При этом еврокомиссар не уточнила, сколько электроэнергии ЕС готов поставлять Украине.

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Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") сообщил в четверг, что в первый раз в тестовом режиме импортировал электроэнергию из Словакии. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 октября подтвердил факт прекращения экспорта электроэнергии в ЕС.

Временные отключения электроэнергии на Украине начались с 19 октября. В четверг замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о необходимости ужесточить отключения электричества. Неделю назад глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в интервью германской газете Handelsblatt, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением. Витренко отметил, что 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. Ранее в интервью британской газете The Guardian Витренко утверждал, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части территории страны.