40% жителей Киева остались без воды

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% жителей Киева в данный момент остаются без воды, а ещё 270 тысяч квартир – без света. Это произошло после после повреждения энергетического объекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тысяч квартир Киева - без электричества. По состоянию на этот момент без света в столице 270 тысяч квартир, 40% потребителей столицы - без воды», – рассказал Кличко.

Он также добавил, что наладить электроснабжение планируется к 22:00. При этом, по словам Кличко, из-за «сложности ситуации» будут применяться отключения электроэнергии.

10 октября российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».