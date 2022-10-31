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43 минуты назад

Глава МИД Украины Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры

Газета.Ruиещё 1

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты инфраструктуры. Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины», — отметил он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром 31 октября на объекте критической инфраструктуры в городе произошли взрывы.

31 октября в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Жителей этих регионов призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты. СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины.

10 октября российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
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