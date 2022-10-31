Кулеба подтвердил взрывы на объектах критической инфраструктуры

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая волна ударов по стране пришлась на критические объекты инфраструктуры. Об этом он написал в своем Twitter.

«Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины», — отметил он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром 31 октября на объекте критической инфраструктуры в городе произошли взрывы.

31 октября в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Жителей этих регионов призвали срочно последовать в укрытие гражданской защиты. СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины.

10 октября российская армия начала наносить удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.