США будут бороться с поставками оружия из Ирана «всеми инструментами»

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру», – сообщил Прайс.