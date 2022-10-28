США будут бороться с поставками оружия из Ирана «всеми инструментами»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия из Ирана. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру», – сообщил Прайс.
При этом Прайс отметил, что власти США не будут анонсировать эти шаги. Он заявил, что в вопросе «противодействия злонамеренной деятельности Ирана», его ядерной программы и «поддержке ставленников», Белый дом ничего не собирается оставить без внимания. Прайс подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Ирана прекратить поставки оружия России.