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21 минуту назад

США будут бороться с поставками оружия из Ирана «всеми инструментами»

Елена Прошина

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен использовать все инструменты для борьбы с поставками оружия из Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

США будут бороться с поставками оружия из Ирана «всеми инструментами»
Фото:  U.S. Embassy in Tunisia U.S. Embassy in Tunisia

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру», – сообщил Прайс.

При этом Прайс отметил, что власти США не будут анонсировать эти шаги. Он заявил, что в вопросе «противодействия злонамеренной деятельности Ирана», его ядерной программы и «поддержке ставленников», Белый дом ничего не собирается оставить без внимания. Прайс подчеркнул, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у Ирана прекратить поставки оружия России.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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