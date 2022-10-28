Кулеба обратился с требованием к Ирану

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что 28 октября ему позвонил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Дипломаты провели разговор.

«Во время разговора я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры на Украине», — заявил Кулеба.

Ранее МИД Украины обвинило Иран в поставках оружия России и также призывало прекратить поддерживать РФ, пригрозив в ответ «самой суровой ответственностью».

Глава МИД Ирана Абдоллахиян, в свою очередь, опроверг это, а также осуждал поставки оружия Украине или России. Он также подчеркнул, что Тегеран не поддерживает ни одну сторону конфликта на Украине.