В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
31 минуту назад

Белый дом: Байден по-прежнему не планирует встречаться с Путиным на G20

Елена Прошина

Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует встречаться и общаться с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Белый дом высказался о встрече Путина и Байдена на саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения встречаться с Путиным на полях саммита G20. Такова ситуация и сейчас», — приводятся в материале слова Кирби.

Ранее Путин в ходе сессии «Валдай» не исключил, что лично посетит саммит G20. При этом президент РФ отметил, что это еще не точно и он пока думает над этим. Несмотря на это он пообещал, что делегация России примет участие в саммите.

Напомним, что съезд G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители