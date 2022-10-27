Белый дом высказался о встрече Путина и Байдена на саммите G20

Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует встречаться и общаться с лидером России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

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«Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения встречаться с Путиным на полях саммита G20. Такова ситуация и сейчас», — приводятся в материале слова Кирби.

Ранее Путин в ходе сессии «Валдай» не исключил, что лично посетит саммит G20. При этом президент РФ отметил, что это еще не точно и он пока думает над этим. Несмотря на это он пообещал, что делегация России примет участие в саммите.