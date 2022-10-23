Власти США обеспокоены тем, что миллиардер Илон Маск стал «слишком могущественным и безрассудным». Об этом сообщает Washington Post.

«В этом месяце Маск запустил 4 астронавтов и 54 спутника на орбиту, показал электрический грузовик и приблизился к покупке Twitter. Он также нашел время, чтобы предложить мирные планы для Тайваня и Украины, вызвав недовольство лидеров этих территорий и раздражение Вашингтона», - пишет газета.

Два десятилетия партнерства между Маском и Белым домом помогли США «вернуться к мировому господству в космосе» и перейти на электромобили. Но многие в Вашингтоне, хотя и восхваляют его работу в сфере национальной безопасности, теперь «считают Маска слишком могущественным и слишком безрассудным».

«Илон вездесущий» — так его назвал один из чиновников Белого дома.

«Он считает себя выше президентов», — сказала Джилл Лепор, историк из Гарварда.

Маск отказался комментировать отношения с Белым домом, но сказал, что «взвешивает важные проблемы» и описал свою миссию как «улучшение будущего человечества». Он отметил, что его план по Украине может предотвратить возможную ядерную войну, а его предложение по Тайваню может ослабить опасную региональную напряженность.