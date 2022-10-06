Маск признал Крым российским: как в мире отреагировали на слова миллиардера

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Всего он привел четыре основных, по его мнению, пункта, способных привести к миру.

В первую очередь Маск предложил провести повторные референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН. Если их результаты окажутся иными, то России нужно будет покинуть данные территории, заявил он.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», — озвучил второй пункт Маск.

Еще два заключаются в обеспечении полуострова водоснабжением и нейтральном статусе Украины.

Маск допустил, что в конечном итоге именно этим и закончится конфликт, но погибнет больше людей.

«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил бизнесмен.

В конце поста Маск прикрепил опрос, чтобы понять сколько людей поддерживают или наоборот его предложения. На момент публикации статьи в нем приняло участие свыше 430 тысяч человек. Против предложений выступило 53%, за — 47%.

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители востока Украины отдают предпочтение России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Таким образом миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования на Украине. Грэм заявил, что Маску «необходимо понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем говорить о путях решения конфликта.

По словам Маска, если брать в расчет мнение людей, в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — написал Маск.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале заявления миллиардера, основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, которые он сделал 3 октября на своей странице в Twitter.

По мнению Рогозина, последние посты Илона Маска в соцсети связаны с космонавткой «Роскосмоса» Анной Кикиной.

Он отметил, что основатель SpaceX сделал свои заявления накануне полета корабля CrewDragon к Международной космической станции, в экипаже которого летит Кикина.

«Вот что русская женщина сделала с американцем», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что тяготение жителей востока Украины к России исторически обусловлено и все люди, способные к аналитическому мышлению, в том числе Илон Маск, это понимают. Таким образом он прокомментировал выводы, к которым пришел американский предприниматель.

"Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением", - сказал он.



"Конечно, скажем так, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, те люди, которые способны к анализу, к констатации реальности, - они приходят к такому выводу и они это подтверждают", - добавил Песков, заметив, что именно с этой точки зрения нужно относиться к последним высказываниям Маска.

При этом представитель Кремля отметил, что "таких людей немало".

Заместитель руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев с иронией заявил, что предприниматель Илон Маск заслужил внеочередное офицерское звание за свои предложения об Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал Медведев.

По его словам, в следующий раз Маск может «выдать», что Украина — «искусственное государство».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что предложения Илона Маска по мирному урегулированию на Украине — это часть общественной дискуссии на Западе.

«Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди <...> у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», — пояснила Захарова.

Также Захарова отметила положительные моменты «плана Маска» — на фоне всех потрясений вокруг Украины, на Западе начали задаваться вопросом о роли Соединенных Штатов и НАТО в украинском кризисе и других конфликтных точках по всему миру.

США не станут говорить об Украине без Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предложения Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Жан-Пьер спросили, не разделяют ли в Белом доме опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду». Она подчеркнула, что США были очень ясны в этом вопросе. Вашингтон считает, что принимать решения, когда дело дойдет дипломатии, должен Киев, передает РИА «Новости».

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским миллиардером и основателем Tesla Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине.

Один из комментаторов отметил, что Илон прав, и добавил, что никому не нужна ядерная война, а Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной, передает РИА «Новости».

Другой пользователь также отметил правоту Маска и подчеркнул, что Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее.

Третий комментатор призвал не позволять США втянуть весь мир в ядерный Армагеддон.

Еще один читатель газеты согласился, что Маск прав на сто процентов. Он посетовал, что было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, однако Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией.

Читатели сошлись во мнении, что никто из западных политиков не хочет дипломатического решения, так как зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск озвучил план по урегулированию украинского кризиса. Однако советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк резко раскритиковал предложение предпринимателя.

Так, в социальных сетях Маск призвал оставить Крым «формальной частью России», как это было с 1783 года. Однако Подоляк сообщил о стремлении Киева «захватить» полуостров. Более того, он призвал устроить «демилитаризацию» и «денуклиаризацию» России.

«Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?» — заявил Подоляк.

Помимо этого, Илон Маск добавил, что жители Донбасса имеют право на самостоятельное определение принадлежности своих территорий.

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложение о мире между Россией и Украиной.

«******сь [иди к черту] — таков мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он, начав реплику с нецензурной брани.

История с планом мирного урегулирования спецоперации, предложенная американским бизнесменом-миллиардером Илоном Маском, продолжается. Информацию предоставило ИА "Новороссия".

Напомним, что предложение Маска по урегулированию российско-украинского конфликта вызвало бурю в офисе Президента Украины.

Сегодня Маск подлил масла в огонь и опубликовал еще один пост, где предложил позволить народу Крыма и Донбасса самим решать, где они хотят быть - в России или Украине. В ответ официальный аккаунт Верховной Рады написал, что Крым и Донбасс - это Украина.

В конце концов владелец компании Tesla вышел из себя и просто, по-английски, послал Украину:

"F**k you all", – коротко выразился предприниматель в адрес Рады.

Примечательно, что план Маска по мирному урегулированию конфликта набрал более 50% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.

Украинский лидер опубликовал опрос, в котором спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - тот, который поддерживает Россию, или тот, который поддерживает Украину.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта раскрыла главную ошибку в отношении Запада к России. Об этом заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети в Twitter.

Ранее Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российским. Он указал, что в случае проведения новых референдумов РФ должна будет отказаться от проведения спецоперации и покинуть территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Зеленский, в свою очередь, спросил у пользователей сети, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или же Россию.

«Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — подчеркнул он.

Бизнесмен Илон Маск вряд ли искренен в своих заявлениях об Украине и России. В разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что это может быть жестом против либеральной администрации США, с которой у бизнесмена давнее противостояние.

«Здесь не нужно лишних иллюзий: Маск — человек своей системы и своей страны, — подчеркнул Ордуханян. — Его заявления не имеют к нам никакого отношения. У Маска есть большая обида на нынешнюю либеральную администрацию, также у него существует конфликт с тем же с другим предпринимателем Марком Цукербергом. Это видно».

Маск, по словам политолога, является апологетом консервативных ценностей, что прослеживается в его высказываниях. Вместе с тем необходимо понимать, что, в первую очередь, он бизнесмен. Его риторика может измениться, как только упадет капитализация компании.

«Тем более он достаточно однозначно высказывался в поддержку Украины. Маск — экстравагантный, талантливый пиарщик, — уверен собеседник «Ленты.ру». — Мы можем только гадать о его планах, но не думаю, что он захочет построить политическую карьеру. Президентом он не станет никогда, потому что родился не в США, а должности сенатора или конгрессмена для него слишком мелкие».