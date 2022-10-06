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1 час назад

Маск признал Крым российским: как в мире отреагировали на слова миллиардера

Елена Прошина

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Всего он привел четыре основных, по его мнению, пункта, способных привести к миру.

В первую очередь Маск предложил провести повторные референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН. Если их результаты окажутся иными, то России нужно будет покинуть данные территории, заявил он.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», — озвучил второй пункт Маск.

Еще два заключаются в обеспечении полуострова водоснабжением и нейтральном статусе Украины.

Маск допустил, что в конечном итоге именно этим и закончится конфликт, но погибнет больше людей.

«Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война», — добавил бизнесмен.

В конце поста Маск прикрепил опрос, чтобы понять сколько людей поддерживают или наоборот его предложения. На момент публикации статьи в нем приняло участие свыше 430 тысяч человек. Против предложений выступило 53%, за — 47%.

Маск ответил сенатору Грэму, что русские на востоке Украины поддерживают Россию

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что жители востока Украины отдают предпочтение России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Таким образом миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования на Украине. Грэм заявил, что Маску «необходимо понять факты российского вторжения на Украину», прежде чем говорить о путях решения конфликта.

По словам Маска, если брать в расчет мнение людей, в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — написал Маск.

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин связал заявления Илона Маска с российской космонавткой

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале заявления миллиардера, основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска, которые он сделал 3 октября на своей странице в Twitter.

По мнению Рогозина, последние посты Илона Маска в соцсети связаны с космонавткой «Роскосмоса» Анной Кикиной.

Он отметил, что основатель SpaceX сделал свои заявления накануне полета корабля CrewDragon к Международной космической станции, в экипаже которого летит Кикина.

«Вот что русская женщина сделала с американцем», — добавил он.

Песков назвал выводы Маска о тяготении востока Украины к РФ констатацией реальности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что тяготение жителей востока Украины к России исторически обусловлено и все люди, способные к аналитическому мышлению, в том числе Илон Маск, это понимают. Таким образом он прокомментировал выводы, к которым пришел американский предприниматель.

"Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением", - сказал он.

"Конечно, скажем так, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, те люди, которые способны к анализу, к констатации реальности, - они приходят к такому выводу и они это подтверждают", - добавил Песков, заметив, что именно с этой точки зрения нужно относиться к последним высказываниям Маска.

При этом представитель Кремля отметил, что "таких людей немало".

Медведев озвучил возможную награду для Маска за его слова об Украине

Заместитель руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев с иронией заявил, что предприниматель Илон Маск заслужил внеочередное офицерское звание за свои предложения об Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас», — написал Медведев.

По его словам, в следующий раз Маск может «выдать», что Украина — «искусственное государство».

Захарова заявила, что после предложения Маска Запад задался вопросом о роли США на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что предложения Илона Маска по мирному урегулированию на Украине — это часть общественной дискуссии на Западе.

«Нет смысла все это комментировать потому, что это общественная дискуссия, есть разные люди <...> у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», — пояснила Захарова.

Также Захарова отметила положительные моменты «плана Маска» — на фоне всех потрясений вокруг Украины, на Западе начали задаваться вопросом о роли Соединенных Штатов и НАТО в украинском кризисе и других конфликтных точках по всему миру.

Белый дом отреагировал на «российскую пропаганду» Маска

США не станут говорить об Украине без Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предложения Илона Маска по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Жан-Пьер спросили, не разделяют ли в Белом доме опасений, что Маск «распространяет российскую пропаганду». Она подчеркнула, что США были очень ясны в этом вопросе. Вашингтон считает, что принимать решения, когда дело дойдет дипломатии, должен Киев, передает РИА «Новости».

Британцы выдвинули требования Украине в рамках плана Маска

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают предложенный американским миллиардером и основателем Tesla Илоном Маском план урегулирования конфликта на Украине.

Один из комментаторов отметил, что Илон прав, и добавил, что никому не нужна ядерная война, а Украина должна держаться подальше от НАТО и быть нейтральной, передает РИА «Новости».

Другой пользователь также отметил правоту Маска и подчеркнул, что Россия и Украина должны искать мирного соглашения как можно скорее.

Третий комментатор призвал не позволять США втянуть весь мир в ядерный Армагеддон.

Еще один читатель газеты согласился, что Маск прав на сто процентов. Он посетовал, что было готово мирное соглашение между Россией и Украиной, когда стороны встречались в Турции, однако Борис Джонсон по указанию НАТО намеренно его испортил, чтобы военная машина США могла выкачивать миллиарды долларов из своих граждан и вести опосредованную войну с Россией.

Читатели сошлись во мнении, что никто из западных политиков не хочет дипломатического решения, так как зарабатывают на этом слишком много денег, чтобы говорить об урегулировании.

Подоляк резко осудил план Маска по разрешению украинского кризиса

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск озвучил план по урегулированию украинского кризиса. Однако советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк резко раскритиковал предложение предпринимателя.

Так, в социальных сетях Маск призвал оставить Крым «формальной частью России», как это было с 1783 года. Однако Подоляк сообщил о стремлении Киева «захватить» полуостров. Более того, он призвал устроить «демилитаризацию» и «денуклиаризацию» России.

«Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклиаризации, чтобы никому больше не угрожать. Военные преступники предстают перед международным трибуналом. Проголосуем?» — заявил Подоляк.

Помимо этого, Илон Маск добавил, что жители Донбасса имеют право на самостоятельное определение принадлежности своих территорий.

Украинский дипломат нецензурно ответил Маску на предложения о мире между РФ и Украиной

Украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложение о мире между Россией и Украиной.

«******сь [иди к черту] — таков мой очень дипломатичный ответ тебе, Илон Маск», — написал он, начав реплику с нецензурной брани.

Илон Маск не выдержал и послал Украину на четыре буквы

История с планом мирного урегулирования спецоперации, предложенная американским бизнесменом-миллиардером Илоном Маском, продолжается. Информацию предоставило ИА "Новороссия".

Напомним, что предложение Маска по урегулированию российско-украинского конфликта вызвало бурю в офисе Президента Украины.

Сегодня Маск подлил масла в огонь и опубликовал еще один пост, где предложил позволить народу Крыма и Донбасса самим решать, где они хотят быть - в России или Украине. В ответ официальный аккаунт Верховной Рады написал, что Крым и Донбасс - это Украина.

В конце концов владелец компании Tesla вышел из себя и просто, по-английски, послал Украину:

"F**k you all", – коротко выразился предприниматель в адрес Рады.

Примечательно, что план Маска по мирному урегулированию конфликта набрал более 50% голосов.

Зеленский отреагировал на предложения Маска о мире между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter отреагировал на предложения американского предпринимателя Илона Маска о мире между Россией и Украиной.

Украинский лидер опубликовал опрос, в котором спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - тот, который поддерживает Россию, или тот, который поддерживает Украину.

Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта раскрыла главную ошибку в отношении Запада к России. Об этом заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети в Twitter.

Ранее Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российским. Он указал, что в случае проведения новых референдумов РФ должна будет отказаться от проведения спецоперации и покинуть территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Зеленский, в свою очередь, спросил у пользователей сети, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или же Россию.

«Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — подчеркнул он.

Высказывания Илона Маска об Украине объяснили

Бизнесмен Илон Маск вряд ли искренен в своих заявлениях об Украине и России. В разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что это может быть жестом против либеральной администрации США, с которой у бизнесмена давнее противостояние.

«Здесь не нужно лишних иллюзий: Маск — человек своей системы и своей страны, — подчеркнул Ордуханян. — Его заявления не имеют к нам никакого отношения. У Маска есть большая обида на нынешнюю либеральную администрацию, также у него существует конфликт с тем же с другим предпринимателем Марком Цукербергом. Это видно».

Маск, по словам политолога, является апологетом консервативных ценностей, что прослеживается в его высказываниях. Вместе с тем необходимо понимать, что, в первую очередь, он бизнесмен. Его риторика может измениться, как только упадет капитализация компании.

«Тем более он достаточно однозначно высказывался в поддержку Украины. Маск — экстравагантный, талантливый пиарщик, — уверен собеседник «Ленты.ру». — Мы можем только гадать о его планах, но не думаю, что он захочет построить политическую карьеру. Президентом он не станет никогда, потому что родился не в США, а должности сенатора или конгрессмена для него слишком мелкие».

Ордуханян заключил, что громкие высказывания бизнесмена не имеют ничего общего ни с политикой, ни с интересами любого из народов.

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