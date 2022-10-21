В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
11 минут назад

Пентагон прокомментировал разговор Остина и Шойгу

Елена Прошина

Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина прошли по инициативе США. Об этом сообщила американский заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх, передает ТАСС.

Пентагон прокомментировал разговор Остина и Шойгу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, именно Остин инициировал разговор с Шойгу. Глава Пентагона решил поговорить с министром обороны России, поскольку «представилась наилучшая возможность для этого», отметила Сингх.

При этом уточнять подробности разговора она отказалась, заявив, что «Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях спецоперации РФ на Украине».

Стала известна тема разговора Шойгу с министром обороны США

Ранее Шойгу сообщил, что главной темой переговоров с главой Пентагона стали вопросы международной безопасности и ситуация на Украине.

В мире,Ллойд Остин,Сергей Шойгу,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители