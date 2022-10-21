Пентагон прокомментировал разговор Остина и Шойгу

Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина прошли по инициативе США. Об этом сообщила американский заместитель пресс-секретаря Минобороны Сабрина Сингх, передает ТАСС.

По ее словам, именно Остин инициировал разговор с Шойгу. Глава Пентагона решил поговорить с министром обороны России, поскольку «представилась наилучшая возможность для этого», отметила Сингх.

При этом уточнять подробности разговора она отказалась, заявив, что «Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях спецоперации РФ на Украине».