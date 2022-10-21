Появились подробности разговора Шойгу с Остином

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и вопросы международной безопасности. Об этом рассказала пресс-служба российского ведомства в своем Telegram-канале.