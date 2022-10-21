Появились подробности разговора Шойгу с Остином

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры со своим коллегой из США Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и вопросы международной безопасности. Об этом рассказала пресс-служба российского ведомства в своем Telegram-канале.
Переговоры прошли в формате телефонного звонка.
«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», – написали в ведомстве.
Других подробностей разговора в Минобороны не раскрыли.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разговоре Путина и Шойгу.