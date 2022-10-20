Без фото с Путиным и громкий антирекорд: чем запомнится Лиз Трасс

Общественный деятель Лиз Трасс, исполняющая обязанности премьер-министра Великобритании, установила антирекорд. Он пробыла в своем кресле 44 дня, меньше, чем любой из ее предшественников за два века, пишет The Washington Post.

В четверг, 20 октября, Трасс заявила о своей отставке. Она честно призналась, что не справляется со своими обязанностями главы правительства. Таким образом, политик покинула пост, к которому стремилась с детства.

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Будущая глава правительства родилась в 1975 году в Оксфорде, детство провела в Шотландии. С младых ногтей была амбициозной, любила верховодить среди других детей, не терпела конкуренции. Она даже отказывалась принимать участие в тех играх, в которых заведомо могла проиграть, сообщает РЕН ТВ.

Первый крупный скандал с ее участием был вызван сменой политических взглядов. Глава Либерально-демократической партии Оксфордского университета Трасс внезапно перешла в ряды консерваторов, решив, что «на самом деле они хорошие люди». Ее выбором были крайне недовольны родители, в семье разразился нешуточный скандал.

В политику она полностью ушла в 2010-м году. Британские газеты называли ее «Тэтчер 2.0» за стиль поведения, манеры, наряды и фотографии.

Вместе с тем, журналисты отмечали, что ее стремление походить на бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер нередко доходит до абсурда. Она получила прозвище «танкистка Трасс» после того, как по образцу своего кумира, проехалась на танке в Эстонии.

За 12 лет работы в парламенте Лиз Трасс побывала на шести министерских должностях при трех разных премьер-министрах. Она постоянно попадала в неприятные и неловкие ситуации, становилась объектом для насмешек.

Один высокопоставленный чиновник заявил, что Трасс «не удавалось все, чем она занималась». Коллеги отмечали также, что «ее амбиции значительно превышают ее способности». По их мнению, ей давали министерские должности только для того, чтобы заткнуть ей рот, пишет The Guardian.

Во время премьерской предвыборной кампании Трасс пообещала всеми силами бороться за президента России Владимира Путина. Она сразу поправилась, подчеркнула, что будет противостоять главе РФ, но видео с ее речью получило вирусное распространение и вызвало волну критики.

Многие политики предрекали, что если она победит в кампании, то это обернется катастрофой для королевства.

Также Трасс критиковали за измену. Будучи замужем, она вступила в связь с коллегой Марком Филдом. Их роман продлился недолго, но закончился большим скандалом. В итоге, Лиз удалось сохранить семью, а ее любовнику - нет. Жена Филда подала на развод, пишет портал «Красота и здоровье».

Особенности речи Трасс, как устной, так и письменной, вызывали постоянные критические публикации в мировой прессе. Британская журналистка Элизабет Дэй подчеркнула, что «вероятно, она шутит, но понять трудно, потому что временами кажется, что человеческий язык у Лиз Трасс не родной».