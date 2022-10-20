Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в разговоре с "Рамблером" рассказал о причинах, побудивших Лиз Трасс принять решение об отставке с поста премьер-министра Великобритании, а также оценил вероятность изменения отношений Лондона и Москвы в связи с перестановками в британском руководстве.
Специалист отметил, что следующим премьер-министром будет представитель Консервативной партии, и он не будет нацелен на улучшение отношений между Лондоном и Москвой.
"Следующим премьер-министром будет консерватор. А у Консервативной партии уже сложилось четкое понимание геополитической стратегии Великобритании на ближайшее будущее. Это стратегия "Глобальной Британии", которая предполагает максимальное присутствие Великобритании в разных регионах мира. Также это выражается в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики Великобритании, разработанном при Борисе Джонсоне в 2021 году. Там указано, что главной геополитической угрозой для Великобритании является Россия. И внешнеполитическая цель британцев в данном случае сводится к ослаблению позиций России на международной арене. Поэтому следующий консервативный лидер будет придерживаться именно этой стратегии", — сказал эксперт.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что подает в отставку. Она также сообщила о планах остаться на посту до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.