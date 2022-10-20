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18 минут назад

В России отреагировали на отставку Трасс

Семён Капранов
Олег Охошинэксперт

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин в разговоре с "Рамблером" рассказал о причинах, побудивших Лиз Трасс принять решение об отставке с поста премьер-министра Великобритании, а также оценил вероятность изменения отношений Лондона и Москвы в связи с перестановками в британском руководстве.

Подача заявления об отставке премьер-министром Великобритании Лиз Трасс является закономерным следствием ее непродуманного внутриполитического курса и ее неудач в плане реализации мини-бюджета, который она составляла вместе с бывшим министром финансов Квази Квартенгом. Ключевым пунктом там было понижение подоходной ставки для наиболее богатых слоев британского населения. Трасс не смогла победить по этому вопросу в конфронтации с однопартийцами, что вызвало раскол как в правительстве, так и в рядах Консервативной партии, и привело к отставке министра внутренних дел Суэллы Браверман, которая на ежегодной партийной конференции поддерживала Трасс и ее экономический курс.

Таким образом, Трасс столкнулась с крайне низкими рейтингами среди населения, уровень поддержки составлял всего 14%, и ряды ее сторонников очень быстро сужались. Поэтому она решила дальше не усугублять ситуацию и не ввергать страну в еще больший кризис, который, естественно, привел бы и к снижению авторитета Консервативной партии и тому, что у нее не было бы шансов хорошо себя показать на следующих парламентских выборах.
Олег Охошин
Олег ОхошинСтарший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН
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Специалист отметил, что следующим премьер-министром будет представитель Консервативной партии, и он не будет нацелен на улучшение отношений между Лондоном и Москвой.

"Следующим премьер-министром будет консерватор. А у Консервативной партии уже сложилось четкое понимание геополитической стратегии Великобритании на ближайшее будущее. Это стратегия "Глобальной Британии", которая предполагает максимальное присутствие Великобритании в разных регионах мира. Также это выражается в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики Великобритании, разработанном при Борисе Джонсоне в 2021 году. Там указано, что главной геополитической угрозой для Великобритании является Россия. И внешнеполитическая цель британцев в данном случае сводится к ослаблению позиций России на международной арене. Поэтому следующий консервативный лидер будет придерживаться именно этой стратегии", — сказал эксперт.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что подает в отставку. Она также сообщила о планах остаться на посту до тех пор, пока не будет выбран ее преемник.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Консервативная партия,РАН,
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