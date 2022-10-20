"Следующим премьер-министром будет консерватор. А у Консервативной партии уже сложилось четкое понимание геополитической стратегии Великобритании на ближайшее будущее. Это стратегия "Глобальной Британии", которая предполагает максимальное присутствие Великобритании в разных регионах мира. Также это выражается в Комплексном обзоре оборонной и внешней политики Великобритании, разработанном при Борисе Джонсоне в 2021 году. Там указано, что главной геополитической угрозой для Великобритании является Россия. И внешнеполитическая цель британцев в данном случае сводится к ослаблению позиций России на международной арене. Поэтому следующий консервативный лидер будет придерживаться именно этой стратегии", — сказал эксперт.