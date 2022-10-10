Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Президент США Джо Байден выступил с осуждением массированного удара со стороны России по объектам на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
«Нынешние атаки лишь укрепляют нашу приверженность тому, чтобы стоять с народом Украины столько, сколько требуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим навязывать России издержки за ее агрессию», – заявил Байден.
Американский лидер также добавил, что Россия несет ответственность за «зверства и военные преступления».
По его словам, власти США настроены «привлечь Путина и Россию к ответственности», а также «предоставлять поддержку, необходимую украинским силам».