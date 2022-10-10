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52 минуты назад

Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины

ТАСС

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник подверг критике нанесение ВС РФ ракетных ударов по городам Украины.

Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я решительно осуждаю российские атаки на мирное население в Киеве и других городах по всей Украине. Я шлю наши искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - написал израильский премьер в Twitter.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней.

В мире,Яир Лапид,Владимир Путин,Верховный суд,Совет безопасности РФ,
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