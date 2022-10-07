В Госдепе прокомментировали слова Байдена об «армагеддоне»

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что слова президента США Джо Байдена об «армагеддоне» демонстрируют серьезное отношение Белого дома к вопросу ядерной угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном», – заявил ранее Джо Байден.

Эти слова были сказаны на фоне высказываний руководства в Вашингтоне и Москве, в том числе президента России Владимира Путина, об условиях применения ядерного оружия.

«Комментарии президента США были показательными с точки зрения того, насколько серьезно мы принимаем такие угрозы», – прокомментировал слова Байдена Ведант Пател.