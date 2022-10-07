Байдена призвали «ударить» по Эр-Рияду за соглашение с Россией

Обозреватель Бобби Гош считает, что президент США Джо Байден должен ударить по Саудовской Аравии за соглашение с ОПЕК и Россией о сокращении добычи нефти. Об этом Гош написал в Bloomberg.

Бобби Гош считает, что США необходимо покончить с «особым» отношением к ближневосточному королевству и понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. По мнению обозревателя, Саудовская Аравия должна обладать такими же правами, как Малайзия или Бруней.

«Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток», – считает Гош.

Он также добавил, что такой подход «заденет гордого принца» сильнее, чем обещания суровых последствий со стороны Вашингтона.