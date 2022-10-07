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27 минут назад

Байдена призвали «ударить» по Эр-Рияду за соглашение с Россией

Елена Прошина

Обозреватель Бобби Гош считает, что президент США Джо Байден должен ударить по Саудовской Аравии за соглашение с ОПЕК и Россией о сокращении добычи нефти. Об этом Гош написал в Bloomberg.

Байдена призвали «ударить» по Эр-Рияду за соглашение с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бобби Гош считает, что США необходимо покончить с «особым» отношением к ближневосточному королевству и понизить уровень дипломатических отношений с этой страной. По мнению обозревателя, Саудовская Аравия должна обладать такими же правами, как Малайзия или Бруней.

«Никаких больше притворных симбиотических отношений, никаких притворных благодарностей или неуклюжих уверток», – считает Гош.

Он также добавил, что такой подход «заденет гордого принца» сильнее, чем обещания суровых последствий со стороны Вашингтона.

Саудовский принц сделал заявление по нефтедобыче после встречи с Байденом

Ранее ОПЕК+ обвинили в сговоре с Россией.

В мире,Джозеф Байден,ОПЕК,
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