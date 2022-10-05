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7 минут назад

Французский психолог заявил, что у Зеленского мания величия

Елена Прошина

Французский социальный психолог и писатель Шарль Ройзман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявил «нарциссическую манию величия». Об этом сообщает газета Causeur.

Французский психолог заявил, что у Зеленского мания величия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К такому выводу Шарль Ройзман пришёл после заявления Зеленского о россиянах и нежелании продолжать переговоры с Россией. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни. Роль, вдохновленную геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», – заявил он.

Кроме того, Ройзман также добавил, что опасается украинского президента больше, чем любых других радикальных политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнёт переговоры с Россией только после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом.

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