Французский психолог заявил, что у Зеленского мания величия

Французский социальный психолог и писатель Шарль Ройзман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявил «нарциссическую манию величия». Об этом сообщает газета Causeur.

К такому выводу Шарль Ройзман пришёл после заявления Зеленского о россиянах и нежелании продолжать переговоры с Россией. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни. Роль, вдохновленную геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», – заявил он.

Кроме того, Ройзман также добавил, что опасается украинского президента больше, чем любых других радикальных политиков.