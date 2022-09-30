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28 минут назад

Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ только с другим президентом

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сядет за стол переговоров с Россией только после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ только с другим президентом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Путин призвал Украину прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В ответ на эту речь Зеленский выпустил видеообращение.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», – ответил Зеленский в своём видеообращении.

30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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