Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев

«Насколько известно МАГАТЭ, господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли», – уточняется в пресс-релизе.