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19 минут назад

Глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев

Елена Прошина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует продолжать работу, направленную на обеспечение безопасности в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Для этого он собирается на этой неделе посетить Киев, а затем Москву. Об этом сообщается на сайте агентства.

Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гросси отправится в Киев, а затем в Москву в конце этой недели, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее», – говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ объяснил свою идею по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Кроме того, Рафаэль Гросси одобрил передачу бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова украинской стороне.

«Насколько известно МАГАТЭ, господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли», – уточняется в пресс-релизе.

Ранее власти Энергодара обратились с заявлением к МАГАТЭ.

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