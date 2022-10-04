Стало известно, когда глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует продолжать работу, направленную на обеспечение безопасности в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Для этого он собирается на этой неделе посетить Киев, а затем Москву. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Гросси отправится в Киев, а затем в Москву в конце этой недели, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее», – говорится в пресс-релизе МАГАТЭ.
Кроме того, Рафаэль Гросси одобрил передачу бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова украинской стороне.
«Насколько известно МАГАТЭ, господин Мурашов сейчас находится со своей семьей на территории, контролируемой Украиной, и не будет продолжать выполнять свои обязанности на ЗАЭС. Пока не ясно, кто заменит его в этой роли», – уточняется в пресс-релизе.
Ранее власти Энергодара обратились с заявлением к МАГАТЭ.