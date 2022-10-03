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11 минут назад

Власти Энергодара заявили о готовности передать МАГАТЭ новые материалы о ситуации на ЗАЭС

Газета.Ru

Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что городские власти готовы предоставить генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси новые материалы о ситуации на Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Власти Энергодара обратились к МАГАТЭ по поводу ЗАЭС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы его [генерального директора МАГАТЭ] в нашей Российской Федерации конечно же ждем, непосредственно на станции, чтобы предоставить дополнительные материалы, рассказать всю правду по поводу того, что происходит на атомной станции», — сказал Волга.

Он также отметил, что официального обращения от МАГАТЭ по поводу возможного визита Гросси в Энергодар городские власти не получали.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии заявлял о своих планах вскоре посетить Киев, а затем отправиться в Россию. Он также рассказывал, что агентство намерено в ближайшие дни расширить состав своей миссии на Запорожской атомной электростанции.

В середине сентября Волга встречался с инспекторами МАГАТЭ, оставшимися на Запорожской АЭС на постоянной основе. Он рассказывал инспекторам о принимаемых мерах, разработке планов по обеспечению безопасности, и стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Политика,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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