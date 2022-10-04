В США предупредили о подрыве единства ЕС в борьбе против РФ

Рост популярности правых сил и их приход к власти в европейских странах может подорвать единство ЕС в борьбе с Россией. Об этом рассказали опрошенные американским журналом Fortune эксперты.

Они отметили, что энергетический кризис в ЕС, усилившаяся инфляция и проблемы в экономике приводят к росту доверия к популистским партиям.

«Люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, обратятся к партиям, которые говорят о поддержке порядка, благоприятствующего «простым людям»», - пояснил профессор Уорикского университета Марк Харрисон.

При этом, по словам экспертов, популизм несет угрозу европейскому единству, так как лидеры правых партий активно критикуют политику ЕС в то время, когда континент «готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России».

Издание обратило внимание на то, что в Италии победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони. При этом Мелони сделала рост цен на энергоносители центральной частью своей избирательной кампании, критикуя ЕС за его энергетическую политику. В свою очередь представитель правых сил – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - уже потребовал отмены европейских санкций в отношении России.

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции. В числе которых был запрет на поставки нефти и угля.