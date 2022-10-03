Описаны отношения России и Бразилии после выборов

Главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым кандидатом второго тура на пост президента Бразилии после выборов. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Отношения скорее будут хорошими, но считать будущую Бразилию союзником России я бы не стал», – заявил он.
Эксперт также отметил, что у России были хорошие отношения как с Лулой, так и с Болсонару.
«Ждать от Лулы или Болсонару, что они станут вроде мадуровской Венесуэлы, я бы не стал. Бразилия сохранит свою автономную линию, она в каких-то вопросах будет готова встречать позицию Москвы взаимопониманием, в каких-то нет», — сказал Хейфец.
Во второй тур президентских выборов в Бразилии вышли лидер Партии трудящихся и бывший президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, а также действующий лидер Жаир Болсонару. Второй тур голосования пройдет 30 октября.
Ранее об отношениях с Россией высказался бразильский лидер Жаир Болсонару.