Описаны отношения России и Бразилии после выборов

«Ждать от Лулы или Болсонару, что они станут вроде мадуровской Венесуэлы, я бы не стал. Бразилия сохранит свою автономную линию, она в каких-то вопросах будет готова встречать позицию Москвы взаимопониманием, в каких-то нет», — сказал Хейфец.