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49 минут назад

Описаны отношения России и Бразилии после выборов

Елена Прошина

Главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым кандидатом второго тура на пост президента Бразилии после выборов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Описаны отношения России и Бразилии после выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Отношения скорее будут хорошими, но считать будущую Бразилию союзником России я бы не стал», – заявил он.

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Эксперт также отметил, что у России были хорошие отношения как с Лулой, так и с Болсонару.

«Ждать от Лулы или Болсонару, что они станут вроде мадуровской Венесуэлы, я бы не стал. Бразилия сохранит свою автономную линию, она в каких-то вопросах будет готова встречать позицию Москвы взаимопониманием, в каких-то нет», — сказал Хейфец.

Во второй тур президентских выборов в Бразилии вышли лидер Партии трудящихся и бывший президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, а также действующий лидер Жаир Болсонару. Второй тур голосования пройдет 30 октября.

Ранее об отношениях с Россией высказался бразильский лидер Жаир Болсонару.

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