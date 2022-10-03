Президент Бразилии высказался об отношениях с Россией

Бразилии жизненно необходимо продолжать сотрудничать с Россией в секторе удобрений. Об этом заявил бразильский лидер Жаир Болсонару в понедельник, 3 октября.

— Я три часа разговаривал с президентом (России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным в феврале о вопросе (поставок) дизеля и других темах, — напомнил глава страны.

На вопрос о возможности новых договоров с РФ Болсонару отвечать отказался. При этом он уточнил, что будет своевременно сообщать информацию, которая касалась бы новых соглашений с российской стороной, передает РИА Новости.

Россия не получила никакого ответа от Европейского союза на предложение поставить удобрения нуждающимся странам без оплаты. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.