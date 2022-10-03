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1 час назад

Болсонару: Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией

Вечерняя Москва

Бразилии жизненно необходимо продолжать сотрудничать с Россией в секторе удобрений. Об этом заявил бразильский лидер Жаир Болсонару в понедельник, 3 октября.

Президент Бразилии высказался об отношениях с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Я три часа разговаривал с президентом (России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным в феврале о вопросе (поставок) дизеля и других темах, — напомнил глава страны.

На вопрос о возможности новых договоров с РФ Болсонару отвечать отказался. При этом он уточнил, что будет своевременно сообщать информацию, которая касалась бы новых соглашений с российской стороной, передает РИА Новости.

Россия не получила никакого ответа от Европейского союза на предложение поставить удобрения нуждающимся странам без оплаты. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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Он отметил, что антироссийские санкции на поставки энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки в первую очередь коснулись других государств — развивающихся и бедных. Во время своего выступления на саммите ШОС президент предложил бесплатно передать этим странам удобрения, которые в настоящий момент остаются в европейских портах. Эту тему вновь подняли на церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов.

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